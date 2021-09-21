Катарский «Эр-Райан» договорился с «Эвертоном» о переходе Хамеса
13:25
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в Катаре, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны договорились о переходе. Ожидается, что катарский клуб арендует футболиста. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
У 30-летнего колумбийца не сложились отношения с новым тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.
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