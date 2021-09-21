Отец защитника «Астон Виллы» подтвердил, что игрок получает польский паспорт

Стюарт Кэш, отец защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэша, сообщил о том, что его сын получает польский паспорт.

«Мы начали процесс получения польского паспорта несколько месяцев назад, и он должен быть готов в ближайшее время. Мэтти был бы открыт для выступление за сборную Польши, если они захотят», — приводит слова Стюарта Кэша журналист Петр Козмински.

Мать Кэша — полячка, поэтому он имеет право получить польский паспорт.

24-летний защитник в текущем сезоне провел пять матчей в премьер-лиге и забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.