Защитник «Челси» Алонсо — о борьбе с расизмом: «Жест с коленом уже утратил влияние»
Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что не станет вставать на колено перед матчами чемпионата Англии в качестве поддержки борьбы с расизмом.
«Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Просто предпочитаю указать на надпись «Нет расизму» на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта.
Я выбираю такой способ. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле уже утратил влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом.
С партнерами об этом не говорил. Мы все как одна семья. У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю, но пока мы об этом не говорили. Не думаю, что в этом есть необходимость, но если мне придется, я скажу то же самое, что только что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы.
Сейчас я предпочитаю указывать на рукав и буду поступать так в дальнейшем", — приводит слова Алонсо The Telegraph.
В августе АПЛ на официальном сайте сообщила, что футболисты лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма. Также они будут носить значок «Нет места для расизма».
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/09/20/chelseas-marcos-alonso-becomes-latest-premier-league-player/
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