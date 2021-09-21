Защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что не станет вставать на колено перед матчами чемпионата Англии в качестве поддержки борьбы с расизмом.

«Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Просто предпочитаю указать на надпись «Нет расизму» на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта.

Я выбираю такой способ. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле уже утратил влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом.

С партнерами об этом не говорил. Мы все как одна семья. У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю, но пока мы об этом не говорили. Не думаю, что в этом есть необходимость, но если мне придется, я скажу то же самое, что только что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы.

Сейчас я предпочитаю указывать на рукав и буду поступать так в дальнейшем", — приводит слова Алонсо The Telegraph.

В августе АПЛ на официальном сайте сообщила, что футболисты лиги продолжат вставать на колено перед матчами в знак протеста против расизма. Также они будут носить значок «Нет места для расизма».