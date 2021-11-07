Кассано раскритиковал Конте после его назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма».
«В июне Антонио общался с «Тоттенхэмом» и отказал, спустя несколько месяцев он согласился. Почему его никогда не рассматривали ни в «Барселоне», ни в «Реале», ни в «Баварии». Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять.
У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не третьего уровня. Он хорош при перестройке, но красивую и приносящую результат игру он поставить не может», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.
52-летний итальянец возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября он провел первый матч в качестве главного тренера лондонского клуба, одержав победу над «Витессом» (3:2) в Лиге конференций.
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