Кассано раскритиковал Конте после его назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что думает о назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Тоттенхэма».

«В июне Антонио общался с «Тоттенхэмом» и отказал, спустя несколько месяцев он согласился. Почему его никогда не рассматривали ни в «Барселоне», ни в «Реале», ни в «Баварии». Все говорят, что он феномен, добивается успеха, но самые топовые команды никогда не хотели его нанять.

У него нет статуса топ-тренера, он тренер не первого и даже не третьего уровня. Он хорош при перестройке, но красивую и приносящую результат игру он поставить не может», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

52-летний итальянец возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября он провел первый матч в качестве главного тренера лондонского клуба, одержав победу над «Витессом» (3:2) в Лиге конференций.