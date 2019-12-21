Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о подписании контракта с английским клубом.

— Рад сообщить, что присоединяюсь к «Эвертону». Я рад вернуться в премьер-лигу и стать частью этого исторического клуба. Спасибо за ваше доверие ко мне, — написал Анчелотти в Instagram.

Итальянский специалист подписал контракт 21 декабря, соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Последним местом работы Анчелотти был «Наполи», который он покинул 10 декабря. Итальянец уже работал в Англии — с 2009 по 2011 год он руководил «Челси», с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.