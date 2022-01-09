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«Кардифф» обыграл «Престон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

19:37
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Кардифф» победил «Престон» (2:1) в дополнительное время.

В составе победителей отличились Айзек Дэвис и Марк Харрис, который забил решающий гол в дополнительное время. У гостей с пенальти отличился Даниэль Джонсон.

Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Кардифф Сити
2:1
Престон
Голы
Isaak Davies, 42 (1:0), Даниэль Джонсон, 54 (1:1), Харрис, 116 (2:1)
Кардифф Сити
Дилон Филипс Браун (Харрис, 68 ) Моррисон Куртис Нелсон Joel Bagan Пак (Tom Sang, 100 ) Уил Фолкс Perry Ng Isaak Davies (Kieron Evans, 91 ) Колуилл (Уинтл, 75 ) James Collins
Престон
Иверсен Gregory Cunningham Патрик Бауэр ван дер Берг Josh Earl Макканн (Joshua Harrop, 81) Ледсон (Ben Whiteman, 80) Брэд Поттс Даниэль Джонсон (Браун, 104) Emil Riis Jakobsen (Синклэйр, 58) Шон Магуайр (Ched Evans, 93)
Предупреждения
Perry Ng 63  -  Браун 113

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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Евгений Петров все материалы автора

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