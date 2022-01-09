Акция футболистов «Арсенала» в матче против «Ноттингем Форрест». Фото
Игроки «Арсенала» вышли на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форрест» в белой форме. Такая непривычная расцветка для лондонского клуба должна привлечь внимание к проблеме насилия с применением холодного оружия в Великобритании.
Она призвана защитить молодежь от преступлений, связанных с ножевыми ранениями, и обратить внимание не недопущение насилия.
Акция получила название «No More Red» («Больше нет красного» — прим. «СЭ»).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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