«Тоттенхэм» обыграл «Моркамб» в Кубке Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Моркамб» (3:1).
Голы у победителей забивали Харри Уинкс, Лукас Моура и Харри Кейн.
«Вест Хэм» победил «Лидс» (2:0). Голы в активе Мануэля Лансини и Джаррода Боуэна.
«Стоук Сити» переиграл «Лейтон Ориент» (2:0). «Норвич» на выезде победил «Чарльтон» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю