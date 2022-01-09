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«Тоттенхэм» обыграл «Моркамб» в Кубке Англии

18:58
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» победил «Моркамб» (3:1).

Голы у победителей забивали Харри Уинкс, Лукас Моура и Харри Кейн.

«Вест Хэм» победил «Лидс» (2:0). Голы в активе Мануэля Лансини и Джаррода Боуэна.

«Стоук Сити» переиграл «Лейтон Ориент» (2:0). «Норвич» на выезде победил «Чарльтон» (1:0).

Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Моркамб
Голы
О'Коннор, 33 (0:1), Уинкс, 74 (1:1), Лукас Моура, 85 (2:1), Кейн, 88 (3:1)
Судьи
Брукс
Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Лидс
Голы
Лансини, 34 (1:0), Боуэн, 90 (2:0)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Доусон Диоп Фредерикс Джонсон Лансини (Пабло Форнальс, 76 ) Влашич (Масуаку, 88 ) Соучек Райс Антонио (Ярмоленко, 90 ) Боуэн
Лидс
Мелье Эйлинг (Форшоу, 60) Фирпо (Драмех, 69) Кох Льоренте Фур Хьелде (Саммервилл, 78) Бейт (Даллас, 46) Клих Джеймс Харрисон Гринвуд (Рафинья, 46)
Предупреждения
Лансини 72  -  Драмех 78
Судьи
Аттуэлл
Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. The Valley (Лондон)
Чарльтон Атлетик
0:1
Норвич
Голы
Рашица, 80 (0:1)
Чарльтон Атлетик
Иннисс (Гантер, 71 ) Леко Добсон Перрингтон
Норвич
Крул Бирам (Ааронс, 71) Хэнли Озан Кабак Лунги Серенсен Яннулис (Уильямс, 46) Дауэлл (Рашица, 46) Ле Мелу Маклин Тзолис (Пукки, 46) Саджент (Ида, 85)
Предупреждения
Иннисс 21, Перрингтон 51, Добсон 69, Гилби 76  -  Хэнли 76, Пукки 90, Лунги Серенсен 90
Судьи
Смит
Англия. Кубок. 1/32 финала
09 янв, 17:00. Bet365 Stadium (Стоук-он-Трент)
Стоук Сити
2:0
Лейтон Ориент
Голы
Инс, 43 (1:0), Тайриз Кэмпбелл, 89 (2:0)
Стоук Сити
Джек Бонэм Фокс Честер Уилмот Алфи Даути (Таймон, 71 ) Клукас (Вранчич, 70 ) Аллен Инс Духани Браун (Тайриз Кэмпбелл, 75 ) D\'Margio Wright-Phillips (Emre Tegzel, 84 )
Лейтон Ориент
Вигуру Shadrach Ogie Омар Беклес Alex Mitchell Connor Wood Даррен Прэтли Киприану Craig Clay (Matt Young, 65) Paul Smyth Aaron Drinan (Ruel Sotiriou, 73) Гарри Смит
Предупреждения
Духани 76  -  Alex Mitchell 72

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
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Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
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Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

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Евгений Петров все материалы автора

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