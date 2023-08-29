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Сегодня, 11:05

Капитана «Ньюкасла» Ласселлса пытались застрелить во время нападения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джамал Ласселлс.
Фото Global Look Press

На капитана и защитника «Ньюкасла» Джамала Ласселлса напали на улице в центре города Ньюкасл-апон-Тайна, сообщает Daily Mail.

По данным источника, несколько мужчин напали на футболиста и его 19-летнего брата около ночного клуба и угрожали их застрелить. Конфликт начался из-за того, что один из нападавших несколько раз ударил брата Ласселлса локтем в горло.

Очевидцы сообщают, что 29-летний футболист вмешался и оттолкнул одного из мужчин. Затем в капитана «Ньюкасла» бросили бутылку водки, которая чуть не попала ему в голову. После чего группа неизвестных напала на Ласселлса и начала его избивать.

Нападавшие скрыль с места происшествия до прибытия служб экстренной помощи, а брат Ласселлса был доставлен в больницу. В «Ньюкасле» осведомлены о произошедшем. На данный момент полиция ведет расследование.

Ласселлс играет за «Ньюкасл» с 2014 года. За это время он сыграл 225 матчей, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
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 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
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 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
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