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Сегодня, 17:00

Почеттино хочет выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и АПЛ с «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем Кубка английской лиги против «Уимблдона» заявил, что хочет выиграть каждый турнир, в котором участвует.

«Я хочу выиграть Лигу чемпионов, я хочу выиграть Кубок Англии и я хочу выиграть премьер-лигу. А там посмотрим, что будет дальше. В «Тоттенхэме» я никогда не говорил, что предпочитаю выиграть... По-моему... Я хочу победить завтра, я хочу выиграть кубки, премьер-лигу, даже если в ближайшие несколько лет мы будем участвовать в Лиге чемпионов или других еврокубковых соревнованиях. Каждый турнир будет для нас испытанием, а для меня — возможностью», — приводит слова Почеттино football.london.

После 3 туров «Челси» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка. Лидирует — «Манчестер Сити» (9 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11101346-bulykin-obyasnil-pochemu-zhdet-mnogo-golov-v-kubkovom-matche-spartaka-i-dinamo.html
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
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 3
Солли Марч

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Брайтон

 3
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Хулио Энкисо

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Брайтон

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Джордан Айю

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Кристал Пэлас

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И К Ж
Алексис Макаллистер

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Ливерпуль

 3 1 1
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 1 1 0
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