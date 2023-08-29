«Аль-Иттихад» предложил 129 миллионов фунтов за форварда «Ливерпуля» Салаха

«Аль-Иттихад» отправил «Ливерпулю» трансферное предложение по нападающему Мохамеду Салаху в размере 129 миллионов фунтов, сообщил в Twitter турецкий журналист Экрем Конур.

Ранее главный тренер английской команды Юрген Клопп заявил, что 31-летний футболист не продается. По его словам, Салах верен клубу.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне АПЛ вингер провел 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По итогам трех туров красные занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 7 очков.