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Сегодня, 10:28

«Аль-Иттихад» предложил 129 миллионов фунтов за форварда «Ливерпуля» Салаха

Алина Савинова
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

«Аль-Иттихад» отправил «Ливерпулю» трансферное предложение по нападающему Мохамеду Салаху в размере 129 миллионов фунтов, сообщил в Twitter турецкий журналист Экрем Конур.

Ранее главный тренер английской команды Юрген Клопп заявил, что 31-летний футболист не продается. По его словам, Салах верен клубу.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне АПЛ вингер провел 3 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

По итогам трех туров красные занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 7 очков.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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Каррагер рассказал, за сколько нужно продавать Салаха
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
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Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 3
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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