Канте впервые с августа выйдет в стартовом составе «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте выйдет с первых минут на перенесенный матч 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

32-летний француз появится в основе лондонцев впервые с 14 августа. С того момента Канте восстанавливался после травмы подколенного сухожилия. 1 апреля он впервые в этом году вышел на поле в матче против «Астон Виллы».

В текущем сезоне в активе Канте 3 матча за «синих», в которых он не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года.