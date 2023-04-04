«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в отложенном матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Во время матча отменили два гола команды Юргена Клоппа: 26-й минуте из-за офсайда и на 50-й из-за игры рукой.

«Ливерпуль» с 43 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» — 11-й с 39 баллами.

8 апреля «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Ливерпуль» 9 апреля встретится с «Арсеналом»