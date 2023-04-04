«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в отложенном матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Во время матча отменили два гола команды Юргена Клоппа: 26-й минуте из-за офсайда и на 50-й из-за игры рукой.
«Ливерпуль» с 43 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» — 11-й с 39 баллами.
8 апреля «Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Ливерпуль» 9 апреля встретится с «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
15
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
16
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
17
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
18
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|4 : 2
|1.03
|22:45
|
Арсенал – Эвертон
|4 : 0
|1.03
|23:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|15.03
|22:30
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Борнмут – Брайтон
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Лидс – Нот. Форест
|2 : 1
|4.04
|21:45
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|5.04
|22:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
Новости