Источник: «Тоттенхэм» за Бэйла готов предложить Эриксена и 30 миллионов евро

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает El Desmarque.

По мнению испанского издания, лондонский клуб готов предложить за 30-летнего валлийца полузащитника Кристиана Эриксена и 30 млн евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 11 матчей в ла лиге, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также он принял участие в двух играх Лиги чемпионов.