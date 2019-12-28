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Источник: «Тоттенхэм» за Бэйла готов предложить Эриксена и 30 миллионов евро

09:31
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм», сообщает El Desmarque.

По мнению испанского издания, лондонский клуб готов предложить за 30-летнего валлийца полузащитника Кристиана Эриксена и 30 млн евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 11 матчей в ла лиге, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Также он принял участие в двух играх Лиги чемпионов.

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