И.о. главного тренера «Саутгемптона» Селлес продолжит работу на посту до конца сезона

«Саутгемптон» решил оставить исполняющего обязанности главного тренера Рубена Селлеса на этом посту до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 42-летний специалист убедил руководство клуба своими идеями и работой.

В феврале 2023 года «Саутгемптон» сообщил об уходе Нейтана Джонсона с поста главного тренера.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ (18 очков).