«Реал» и «Арсенал» поборются за форварда «Аталанты» Хойлунда

Нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунд привлек внимание скаутов «Реала» и «Арсенала», сообщает La Repubblica.

По информации издания, в испанском клубе ищут долгосрочную замену нападающему Кариму Бензема. Английская команда планирует укрепить линию атаки, чтобы рассчитывать не только на форварда Габриэла Жезуса.

Датчанин выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний форвард провел за итальянский клуб 21 матч, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.