«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания защитника «Интера» Бастони

«Ливерпуль» может летом сделать предложение о покупке защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Как сообщает Fichajes, английскому клубу будет трудно убедить 23-летнего итальянца перейти к ним, если красные не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ (35 очков).

Ранее информировалось, что «Реал» интересуется защитником.

Бастони выступает за «Интер» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за итальянскую команду 26 матчей и отдал 5 результативных передач.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.