Гвардиола: «Когда люди не верят в тебя, это дает невероятную энергию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как относится к критике и недоверию со стороны болельщиков.

«Они сидят и смотрят на вас, но это мы работаем и можем выиграть, а не они. Если я действую неправильно, то возвращаюсь домой с моими игроками, моей командой и моим клубом. Когда я приехал в «Барселону», 86 процентов людей не хотели видеть меня там. Но я предпочитаю, чтобы люди сомневались. Мне нужно, чтобы вы не верили, это дает мне невероятную энергию», — приводит Marca слова тренера.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. На данный момент команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 56 очками.

24 февраля «горожане» сыграют против «Борнмута» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.