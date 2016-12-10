22:55 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Два мяча за четыре минуты - это очень сложно"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 15-го тура премьер-лиги против "Лестера" (2:4) отметил, что у команды нет системного кризиса. По его словам, любой тренер нуждается во времени, чтобы построить игру своих подопечных. Для "горожан" это поражение стало вторым подряд в чемпионате.

- Два гола за четыре минуты - это очень сложно, - приводит BT Sport слова Гвардьолы. Они хорошо играли на контратаках и вторым темпом. Защищались тоже отлично. Мы старались играть до конца, но трудно вернуться после такого начала. Знали, что "Лестер" будет использовать длинные передачи. Я не думаю, что нам нужны другие защитники. Просто должны проанализировать ошибки. У нас нет кризиса. Любой тренер нуждается во времени.

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