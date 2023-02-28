Гвардиола: «Если «Манчестер Юнайтед» спустит немного денег, то поднимается до нашего уровня»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении «Манчестер Юнайтед» в чемпионскую гонку в АПЛ.
«Если они потратят немного больше денег, да, они могут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили, наверное», — сказал испанец в интервью Beanyman Sports.
«Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков за 25 матчей. «Юнайтед» отстает от «горожан» на 6 очков и занимает 3-ю строчку, имея в запасе один матч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|24
|18
|3
|3
|52-23
|57
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
7
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|38-28
|36
|
8
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|
11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|
13
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
14
|Лестер
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|24
|6
|6
|12
|18-33
|24
|
16
|Вест Хэм
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|
17
|Лидс
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|
18
|Эвертон
|24
|5
|6
|13
|17-32
|21
|
19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|
20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|22
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|22
|1
|4
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