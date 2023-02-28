Гвардиола: «Если «Манчестер Юнайтед» спустит немного денег, то поднимается до нашего уровня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении «Манчестер Юнайтед» в чемпионскую гонку в АПЛ.

«Если они потратят немного больше денег, да, они могут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили, наверное», — сказал испанец в интервью Beanyman Sports.

«Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков за 25 матчей. «Юнайтед» отстает от «горожан» на 6 очков и занимает 3-ю строчку, имея в запасе один матч.