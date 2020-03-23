«Хейтеры скажут, что это фейк». Невероятный «гол» туалетной бумагой от Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард опубликовал видеоколлаж, в котором якобы очень сильно пнул рулон туалетной бумаги. В ролик рулон вылетел на улицу, ударился о несколько стен, капот автомобиля, доску для серфинга, вернулся в комнату и попал в мусорное ведро.

«Хейтеры скажут, что это фейк», — написал Лингард в Instagram.

Из-за отмены большинства турниров на фоне эпидемии коронавируса многие спортсмены устраивают челлендж «оставайся дома», в котором чеканят рулон туалетной бумаги.

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