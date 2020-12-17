Хендерсон назвал, в чем «Ливерпуль» был лучше «Тоттенхэма»
02:05
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Тоттенхэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что команде нужно продолжать показывать такой уровень.
— Думаю, что мы играли хорошо, даже без мяча контролировали ситуацию, — цитирует BBC Хендерсона. — Мы были намного лучше с точки зрения производительности и результата. Нужно продолжать так же до конца сезона.
Сегодня вечером вы могли увидеть много хорошего в нашей игре. Нам нужно играть так каждую неделю. Сегодня была важная победа и отличное выступление.
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