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Хендерсон назвал, в чем «Ливерпуль» был лучше «Тоттенхэма»

02:05
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после победы над «Тоттенхэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что команде нужно продолжать показывать такой уровень.

— Думаю, что мы играли хорошо, даже без мяча контролировали ситуацию, — цитирует BBC Хендерсона. — Мы были намного лучше с точки зрения производительности и результата. Нужно продолжать так же до конца сезона.

Сегодня вечером вы могли увидеть много хорошего в нашей игре. Нам нужно играть так каждую неделю. Сегодня была важная победа и отличное выступление.

Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур

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