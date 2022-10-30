Хаверц: «Вчера мы были недостаточно хороши»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о поражении команды в матче 14-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:4).

«Вчера мы были недостаточно хороши. Спасибо болельщикам, как всегда, за вашу поддержку», — написал 23-летний футболист в своих социальных сетях.

На данный момент «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 21 очко.