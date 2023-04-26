Хау — о матче «Сити» с «Арсеналом»: «Две блестящие команды, два блестящих тренера»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что думает о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом» в АПЛ.

«С тактической точки зрения это будет очень интересный матч. Не могу дать вам прогноз, ведь сложно угадать результат. Две блестящие команды, два блестящих тренера. Это будет отличная игра для Английской премьер-лиги», — заявил Хау на пресс-конференции.

«Арсенал» в гостях сыграет с «Манчестер Сити» в 33-м туре РПЛ. Игра пройдет 26 апреля. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Перед встречей «Арсенал» с 75 очками лидирует в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, но у «горожан» две игры в запасе.