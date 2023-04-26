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Сегодня, 14:00

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча 33-го тура АПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн и защитник «Арсенала» Роб Холдинг.
Эрлин Холанн и Роб Холдинг.
Фото Global Look Press

В среду, 26 апреля «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на своем поле в матче 33-го тура английской премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22.00 (мск). Официально видеотрансляция матча не будет доступна на территории России, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи на этой странице.

В матче первого круга, который состоялся 15 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 75 очками в 32 матчах, «Манчестер Сити» идет на второй строчке с 70 очками в 30 играх.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: кто выиграет матч за чемпионство? Онлайн-трансляция
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 - : -
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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