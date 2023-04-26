«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямая трансляция матча 33-го тура АПЛ

В среду, 26 апреля «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на своем поле в матче 33-го тура английской премьер-лиги.

Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22.00 (мск). Официально видеотрансляция матча не будет доступна на территории России, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи на этой странице.

В матче первого круга, который состоялся 15 февраля, «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 75 очками в 32 матчах, «Манчестер Сити» идет на второй строчке с 70 очками в 30 играх.