Харри Кейн проводит 200-й матч в чемпионате Англии. На его счету 135 голов

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вышел в стартовом составе на матч 20-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Для форварда эта игра стала 200-й в английской премьер-лиге.

На данный момент на счету Кейна 135 голов в АПЛ. Только два футболиста забили больше мячей за первые 200 игр лиги: Алан Ширер (145) и Серхио Агуэро (138).

В списке бомбардиров АПЛ Кейн занимает 13-е место и второе (после Агуэро) среди действующих игроков.