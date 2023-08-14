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Сегодня, 13:00

Матчи АПЛ: расписание и трансляции игр чемпионата Англии на неделе с 14 по 20 августа

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптон» 14 августа в 22.00
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters

В понедельник в премьер-лиге будет доигран оставшийся матч 1-го тура: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». А уже в пятницу стартует 2-й тур АПЛ матчем «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед». Игра «Лутон» — «Бернли» перенесена на январь 2024 года из-за неготовности стадиона «Кенилворт Роуд».

14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 22.00 мск

18 августа, пятница

«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» — 21.45 мск

19 августа, суббота

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 17.00 мск
«Фулхэм» — «Брентфорд» — 17.00 мск
«Ливерпуль» — «Борнмут» — 17.00 мск
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 17.00 мск
«Вест Хэм» — «Челси » — 17.00 мск
«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 17.00 мск
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 19.30 мск
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 22.00 мск

Легальных трансляций на территории России нет. Прямой эфир доступен на Sky Sports, Setanta. Также матчи показывают на сайтах букмекерских контор по регистрации.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
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