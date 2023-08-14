Матчи АПЛ: расписание и трансляции игр чемпионата Англии на неделе с 14 по 20 августа

В понедельник в премьер-лиге будет доигран оставшийся матч 1-го тура: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». А уже в пятницу стартует 2-й тур АПЛ матчем «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед». Игра «Лутон» — «Бернли» перенесена на январь 2024 года из-за неготовности стадиона «Кенилворт Роуд».

14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 22.00 мск

18 августа, пятница

«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» — 21.45 мск

19 августа, суббота

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 17.00 мск

«Фулхэм» — «Брентфорд» — 17.00 мск

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 17.00 мск

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 17.00 мск

«Вест Хэм» — «Челси » — 17.00 мск

«Вулверхэмптон» — «Брайтон» — 17.00 мск

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 19.30 мск

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 22.00 мск

Легальных трансляций на территории России нет. Прямой эфир доступен на Sky Sports, Setanta. Также матчи показывают на сайтах букмекерских контор по регистрации.