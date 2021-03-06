Гвардьола выступил против того, чтобы отпускать футболистов в сборные
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выступил против того, чтобы отпускать футболистов в сборные во время паузы на матчи национальных команд в марте.
«Мне кажется, нет смысла отпускать игроков в сборные, чтобы они сидели на изоляции 10 дней после того, как вернутся назад. Это бессмысленно. Мы упорно работали на протяжении сезона, а после паузы на матчи сборных начинается самая важная часть. В итоге, самые важные игроки, 6-10 футболистов не смогут играть 10 дней. Они не полетят в сборные, это точно. Если будет возможность поехать в сборные, после чего сразу же вернуться к тренировкам с клубом — они поедут», — цитирует ESPN Гвардьолу.
Перерыв на матчи сборных продлится с 24 по 31 марта. Футболистам из чемпионата Англии, которые уедут в сборные, предстоит пройти 10-дневный карантин по возвращении в Англию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/manchester-city/story/4330039/man-citys-guardiola-on-international-break-no-sense-to-let-players-travel-if-they-cant-rejoin-training
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