Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выступил против того, чтобы отпускать футболистов в сборные во время паузы на матчи национальных команд в марте.

«Мне кажется, нет смысла отпускать игроков в сборные, чтобы они сидели на изоляции 10 дней после того, как вернутся назад. Это бессмысленно. Мы упорно работали на протяжении сезона, а после паузы на матчи сборных начинается самая важная часть. В итоге, самые важные игроки, 6-10 футболистов не смогут играть 10 дней. Они не полетят в сборные, это точно. Если будет возможность поехать в сборные, после чего сразу же вернуться к тренировкам с клубом — они поедут», — цитирует ESPN Гвардьолу.

Перерыв на матчи сборных продлится с 24 по 31 марта. Футболистам из чемпионата Англии, которые уедут в сборные, предстоит пройти 10-дневный карантин по возвращении в Англию.