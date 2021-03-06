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Тухель восхищен работой с Канте

09:44
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от работы с полузащитником «синих» Н`Голо Канте.

«С первой секунды первой тренировки мне стало ясно, на что способен этот парень. Это просто невероятно. Когда смотришь на его показатели по итогам матча, то думаешь, что в один лист записали показатели сразу двоих футболистов. Это мировой класс, высший уровень. Я счастлив, что Н`Голо выступает за нас», — цитирует talkSPORT Тухеля.

В сезоне-2020/21 Канте провел 32 матча за «Челси», на его счету 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/844503/chelsea-boss-thomas-tuchel-ngolo-kante-running-players/

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