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Заа сможет помочь «Кристал Пэлас» в матче с «Тоттенхэмом»

11:47
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что нападающий «орлов» Вильфрид Заа восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Вильфрид восстановился быстрее, чем ожидал наш медицинский штаб. Заа хорошо тренировался всю неделю, поэтому я не вижу причин не ставить его в состав», — цитирует Goal Ходжсона.

Заа не появлялся на поле с матча против «Ньюкасла» (2:1), который состоялся 2 февраля. В сезоне-2020/21 28-летний ивуариец провел 20 матчей, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.

Встреча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» состоится 7 марта, начало — в 22.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/zaha-fit-return-against-tottenham-crystal-palace-injury/c4mlzr1mt6z914f54bq6rvm9e

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