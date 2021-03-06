Заа сможет помочь «Кристал Пэлас» в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон сообщил, что нападающий «орлов» Вильфрид Заа восстановился от травмы и сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
«Вильфрид восстановился быстрее, чем ожидал наш медицинский штаб. Заа хорошо тренировался всю неделю, поэтому я не вижу причин не ставить его в состав», — цитирует Goal Ходжсона.
Заа не появлялся на поле с матча против «Ньюкасла» (2:1), который состоялся 2 февраля. В сезоне-2020/21 28-летний ивуариец провел 20 матчей, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.
Встреча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» состоится 7 марта, начало — в 22.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/zaha-fit-return-against-tottenham-crystal-palace-injury/c4mlzr1mt6z914f54bq6rvm9e
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