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Гвардиола: «Такие люди, как Постекоглу, делают футбол лучше»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе Анге Постекоглу в «Тоттенхэме» и его влиянии на развитие футбола в Англии.

«Я думаю, что такие люди, как Анге, делают футбол лучше. Как тренеру мне очень нравится наблюдать за подходом его команды, который весьма эффективен. «Тоттенхэм» всегда близок к победе, даже в тех матчах, которые они не сумели выиграть. Я был впечатлен многими вещами, которые они делают, тем, сколько моментов они создают и насколько агрессивны во всех аспектах. Призываю наших болельщиков прийти на стадион в воскресенье, там будет весело!» — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в рамках 14-го тура АПЛ пройдет 3 декабря. Начало — в 19.30 по московскому времени. На данный момент команда Гвардиолы с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» идет на пятой позиции (26).

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/13020362/man-city-vs-tottenham-ange-postecoglou-says-his-team-will-stick-to-attacking-principles-at-etihad
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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«Ливерпуль» отказался от трансфера Мбаппе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 12 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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