Гвардиола выступил в суде по делу Менди и назвал его хорошим парнем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил в суде по делу игрока «горожан» Бенжамену Менди, который обвиняется в изнасилованиях.

«Он действительно хороший парень, я бы назвал его щедрым. Я думаю, что он очень быстро адаптировался в команде. Когда кто-то о чем-то просил Менди, он всегда с радостью помогал. Кажется, что он был более счастливым в раздевалке, чем на поле. Менди любит распространять слухи, веселиться и смешить людей. С первого дня он был любимым членом команды. Трудно найти человека в раздевалке, который бы плохо отзывался о Менди», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Он также отметил, что не следит за игроками и контролирует их только на тренировках. По его словам, он не следит за футболистами в социальных сетях, поэтому не знает, чем они занимаются вне его контроля.

Сейчас Менди и еще один обвиняемый находятся под судом из-за многочисленных обвинений в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против ряда молодых женщин.

28-летний француз присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году и провел за английский клуб 75 матче, забил два мяча и отдал 14 результативных передач.