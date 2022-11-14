«МЮ» разорвет контракт с Роналду, если игрок не будет требовать выплат

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают варианты для расторжения контракта с нападающим Криштиану Роналду после его интервью, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб может разорвать контракт с футболистом, если он не будет претендовать на выплаты, положенные ему до конца сезона. В клубе опасаются, что игрок таким образом попробует отомстить команде. Отмечается, что «МЮ» не хочет еще больше усугублять отношения с Роналду, но сходятся в том, что он больше не должен представлять команду.

Перед финальным решением в клубе хотят дождаться полной версии интервью, которое должно появиться в ближайшее время. В случае появления новых обстоятельств возможен вариант расторжения договора в связи с «потенциальным нарушением подразумеваемого обязательства доверия».

Ранее издание The Sun опубликовало интервью Роналду, в котором он заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ. После этого клуб выступил с заявлением.

В текущем сезоне португалец провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.