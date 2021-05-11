«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Таким образом, у манкунианцев в активе осталось 70 очков за 2 тура до конца чемпионата. И даже игра в запасе не позволит им догнать, «Манчестер Сити», который в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Таким образом, «горожане» досрочно становятся чемпионами Англии. «Манчестер Сити» побеждает в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.