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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

21:52
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Фото AFP
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лестеру» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 1:2.

Таким образом, у манкунианцев в активе осталось 70 очков за 2 тура до конца чемпионата. И даже игра в запасе не позволит им догнать, «Манчестер Сити», который в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Таким образом, «горожане» досрочно становятся чемпионами Англии. «Манчестер Сити» побеждает в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.

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