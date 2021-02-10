Гвардиола: «Сейчас «Ман Сити» уже чемпион. Может, нам не стоит больше играть в АПЛ?»

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции в шутливой манере высказался о шансах своей команды на чемпионство.

«Два или три месяца назад у нас вообще не было шансов на чемпионство, даже на выход в Лигу чемпионов, — приводит слова Гвардиолы Goal. — Сейчас же мы уже чемпионы. Может, нам не стоит больше играть в АПЛ? Зачем нам играть с «Тоттенхэмом», а потом и с «Эвертоном», если мы уже чемпионы?»

Затем испанский специалист сменил тон на более серьезный:

«Я понимаю, почему люди говорят о нашем чемпионстве, но ничто не идеально. Если мы выигрывали раньше, то это еще не значит, что мы будем выигрывать в дальнейшем. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре. В моей карьере все игроки в каждой из моей команд всегда так думали и действовали в таком же ключе, «Манчестер Сити» не стал исключением».

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, набрав 50 очков в 22 играх. Команда Гвардиолы одержала 14 побед подряд во всех турнирах. 10 февраля горожане встретятся с «Суонси» в матче 1/8 финала Кубка Англии.