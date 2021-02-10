Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» и АПЛ поддержали Клоппа после смерти матери

17:49
Теги:

АПЛ в Twitter выразила поддержку главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, у которого 10 февраля умерла мать.

«Мысли и соболезнования всех представителей премьер-лиги в настоящее время с Юргеном, его семьей и друзьями в такой трудный момент», — говорится в сообщении.

Также тренера поддержал «Ливерпуль», написав в Twitter девиз клуба «Ты никогда не будешь один».

Элизабет Клопп скончалась в возрасте 81 года. Из-за пандемии коронавируса немецкий специалист не сможет приехать в Германию на похороны.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир