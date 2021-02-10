«Ливерпуль» и АПЛ поддержали Клоппа после смерти матери

АПЛ в Twitter выразила поддержку главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, у которого 10 февраля умерла мать.

«Мысли и соболезнования всех представителей премьер-лиги в настоящее время с Юргеном, его семьей и друзьями в такой трудный момент», — говорится в сообщении.

Также тренера поддержал «Ливерпуль», написав в Twitter девиз клуба «Ты никогда не будешь один».

Элизабет Клопп скончалась в возрасте 81 года. Из-за пандемии коронавируса немецкий специалист не сможет приехать в Германию на похороны.