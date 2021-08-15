Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» купил Грилиша за 100 миллионов фунтов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы».

«Мы купили Грилиша, потому что продали игроков на 60 млн фунтов, так что в итоге мы потратили на него 40 млн фунтов. В противном случае мы не смогли бы этого сделать. Каждый владелец любого клуба решает, чего он хочет. Наши владельцы хотят жить в этом мире, они хотят покупать футболистов. В чем проблема?» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ.