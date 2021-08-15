Гвардиола рассказал, почему «Манчестер Сити» купил Грилиша за 100 миллионов фунтов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер полузащитника Джека Грилиша из «Астон Виллы».
«Мы купили Грилиша, потому что продали игроков на 60 млн фунтов, так что в итоге мы потратили на него 40 млн фунтов. В противном случае мы не смогли бы этого сделать. Каждый владелец любого клуба решает, чего он хочет. Наши владельцы хотят жить в этом мире, они хотят покупать футболистов. В чем проблема?» — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
«Манчестер Сити» купил Грилиша у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов 5 августа 2021 года. Этот трансфер стал самым дорогим в истории АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю