Абрахам согласился на переход из «Челси» в «Рому»
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам после определенных раздумий согласился на переход в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Клубы уже согласовали сумму сделки. Римляне заплатят за 23-летнего англичанина в общей сложности 40 миллионов евро.
При этом «Рома» заплатит 5 миллионов за аренду футболиста на год, а следующим летом выкупит трансфер за 35 миллионов.
Абрахам подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов). В ближайшее время он пройдет медосбледование, после чего подпишет контракт.
Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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