Абрахам согласился на переход из «Челси» в «Рому»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам после определенных раздумий согласился на переход в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Клубы уже согласовали сумму сделки. Римляне заплатят за 23-летнего англичанина в общей сложности 40 миллионов евро.

При этом «Рома» заплатит 5 миллионов за аренду футболиста на год, а следующим летом выкупит трансфер за 35 миллионов.

Абрахам подпишет контракт до 2026 года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон (плюс 1 млн в качестве бонусов). В ближайшее время он пройдет медосбледование, после чего подпишет контракт.

Напомним, Абрахам является воспитанником «Челси». В сезоне-2020/21 он сыграл в 32 матчах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.