Гвардиола - об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду спать лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил, что в следующем сезоне он будет спать лучше, зная, что Юрген Клопп не будет тренировать «Ливерпуль».

«Я буду спать лучше. Игры против «Ливерпуля» стали почти кошмаром. Конечно, его будет не хватать. Я был шокирован, как и все. Почувствовал, слушая новости, что «Ман Сити» что-то потеряет. «Ливерпуль» был нашим самым большим соперником, и лично Клопп был лучшим соперником, который у меня когда-либо был в жизни.

АПЛ будет не хватать его, его харизмы и его личности. И особенно того, как играют его команды. Всегда уважал его подход, насколько он позитивен, несмотря ни на что. Конечно, я желаю ему всего наилучшего. Это всегда тяжело, но с этого момента «Ливерпулю» будет сложнее», – цитирует Sky Sports Гвардиолу.

В пятницу, 26 января, Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену немцу.