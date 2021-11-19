Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ушел от прямого ответа на вопрос о том, как продвигаются переговоры о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом.

«В данный момент я не слежу пристально за этой ситуацией. Джесси остается важным игроком нашей команды. Понятно, что любой футболист хочет получать больше игрового времени», — приводит слова норвежцы The Guardian.

Контракт Лингарда с «МЮ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее появилась информация, что «красные дьяволы» согласны продать игрока, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.