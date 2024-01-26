Гвардиола оценил игру «Тоттенхэма» в последние годы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не понимает, почему «Тоттенхэм» не смог добиться большего за последние годы.

«С момента прихода Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» всегда был отличной командой с исключительными игроками. Я никогда не понимал, почему они не добираются до решающих стадий турниров. Фантастический клуб с великой историей, хорошим стадионом, потрясающими игроками...», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

26 января «горожане» сыграют в гостях против «шпор» в рамках Кубка Англии. Начало — в 23:00 по московскому времени.