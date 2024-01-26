Гвардиола допускает, что игроки «Манчестер Сити» могут оказаться в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на то, что бывший директор по футбольным операциям «горожан» Омар Беррада занял пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед».

«Кевин де Брюйне по-прежнему в «Ман Сити». Он будет играть здесь. Эрлин Холанн — тоже. Поэтому не все так просто. Может, «Юнайтед» думает, что с этим человеком все изменится. Поздравляю. Я не знаю, случится ли это.

Беррада — прекрасный человек, у него чудесный характер. Он невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Искренне ему этого желаю. Реальность такова, что его знания уходят в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы ESPN.