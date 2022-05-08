Гвардиола не смог уговорить Фернандиньо остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не смог убедить полузащитника Фернандиньо остаться в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, специалист хотел, чтобы 37-летний бразилец продлил контракт с клубом, однако футболист не изменил своего решения вернуться на родину по окончании сезона.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» займется поиском замены полузащитнику.

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с июля 2013 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи в 29 матчах за команду. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.