В «Брентфорде» надеются, что Эриксен продлит контракт с клубом
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил надежду на то, что полузащитник Кристиан Эриксен продлит контракт с клубом.
«Кристиан очень счастлив в нашей команде, ему все нравится, он наслаждается своей игрой. Надеюсь, он примет положительное решение и останется с нами», — приводит Sky Sports слова Франка.
Эриксен выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах за команду. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
2
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|1 : 0
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 2
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|4 : 0
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|1 : 1
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|- : -
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|- : -
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|- : -
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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