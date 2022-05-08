В «Брентфорде» надеются, что Эриксен продлит контракт с клубом

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил надежду на то, что полузащитник Кристиан Эриксен продлит контракт с клубом.

«Кристиан очень счастлив в нашей команде, ему все нравится, он наслаждается своей игрой. Надеюсь, он примет положительное решение и останется с нами», — приводит Sky Sports слова Франка.

Эриксен выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах за команду. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.