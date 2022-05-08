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Сегодня, 09:31

В «Брентфорде» надеются, что Эриксен продлит контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил надежду на то, что полузащитник Кристиан Эриксен продлит контракт с клубом.

«Кристиан очень счастлив в нашей команде, ему все нравится, он наслаждается своей игрой. Надеюсь, он примет положительное решение и останется с нами», — приводит Sky Sports слова Франка.

Эриксен выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 8 матчах за команду. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Кристиан Эриксен
Футбол
ФК Брентфорд
0
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Рангник: «Проблема «Манчестер Юнайтед» заключается в неумении защищаться всей командой»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 35 25 8 2 87-23 83
2
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
3
 Челси 35 19 10 6 70-31 67
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 35 19 5 11 60-40 62
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35-34 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
11
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
12
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
13
 Астон Вилла 34 13 4 17 47-47 43
14
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 35 6 4 25 32-70 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 1 : 0
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 2
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 4 : 0
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 1 : 1
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 27 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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