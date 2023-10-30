Гвардиола — о Бернарду Силве: «Один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в жизни»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил влияние полузащитника команды Бернарду Силвы.

«У него нет ни татуировок, ни хорошей машины — он невероятный игрок для нас. Он очень умен, все его обожают. Это один из лучших игроков, которых я когда-либо видел в жизни. Я тренировал многих, но он один из лучших», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

29-летний португалец выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей за команду, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт Силвы с клубом рассчитан до 2026 года.