Гвардиола может стать тренером сборной после ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может в будущем возглавить какую-либо сборную, пишет The Guardian.

По данным источника, специалист на данный момент думает о том, чтобы поработать в серии А. В его планах — выиграть все четыре лучших европейских чемпионата. Однако он также думает о том, чтобы попробовать себя в сборной.

Ранее сообщалось, что Гвардиола хочет покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году.

52-летний испанец возглавил «Сити» в 2016 году, пять раз приведя их к чемпионскому титулу АПЛ. В этом сезоне он выиграл с командой АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.