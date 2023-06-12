Гвардиола хочет покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году

The Guardian: Гвардиола принял решение покинуть «Манчестер Сити» в 2025 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует покинуть команду через два года, сообщает The Guardian.

По информации источника, 52-летний специалист решил не продлевать контракт с «Манчестер Сити», который истекает в 2025 году.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» 4 раза становились чемпионами Англии. В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).