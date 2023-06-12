Анчелотти подал в суд на «Эвертон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертона», пишет The Guardian.

По данным источника, специалист направил иск в Высокий суд Лондона 9 июня. Он касается «общих коммерческих контрактов и договоренностей» и должен быть рассмотрен в коммерческом суде.

Пока ни одна из сторон не прокомментировала ситуацию.

Анчелотти покинул «Эвертон» в 2021 году после двух лет в клубе АПЛ. На данный момент тренер возглавляет «Реал».