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Сегодня, 20:37

Гвардиола дал добро на продление контракта со Стерлингом

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта со Стерлингом
Иван Шитик
Корреспондент

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Рахимом Стерлингом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поддержал это решение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока стороны продолжают переговорный процесс. Главный тренер в нем не участвует, но Хосеп хочет, чтобы Рахим остался в команде.

Контракт 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Рахим Стерлинг
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
8
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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38 тур
19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 2 : 4
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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