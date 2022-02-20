Гвардиола дал добро на продление контракта со Стерлингом
«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта со Стерлингом
«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Рахимом Стерлингом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поддержал это решение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пока стороны продолжают переговорный процесс. Главный тренер в нем не участвует, но Хосеп хочет, чтобы Рахим остался в команде.
Контракт 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Стерлинг провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|64-20
|57
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|
5
|Арсенал
|23
|13
|3
|7
|36-26
|42
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|31-31
|39
|
8
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
9
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|
11
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|25
|5
|11
|9
|32-36
|26
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|24
|5
|8
|11
|29-50
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Уотфорд
|24
|5
|3
|16
|24-43
|18
|
19
|Норвич
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
|
20
|Бернли
|22
|2
|11
|9
|20-29
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|15:30
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|1 : 1
|19.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|2 : 1
|19.02
|18:00
|
Астон Вилла – Уотфорд
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|0 : 3
|19.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Ливерпуль – Норвич
|3 : 1
|19.02
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|2 : 0
|19.02
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|2 : 3
|20.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|2 : 4
|20.02
|19:30
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|12
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|13
|1
|5
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