Гвардиола дал добро на продление контракта со Стерлингом

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта со Стерлингом

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Рахимом Стерлингом. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поддержал это решение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока стороны продолжают переговорный процесс. Главный тренер в нем не участвует, но Хосеп хочет, чтобы Рахим остался в команде.

Контракт 27-летнего англичанина с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.