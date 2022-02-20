Магуайр: «Это был увлекательный матч. К счастью, мы обыграли «Лидс»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лидсом» в матче 26-го тура АПЛ (4:2).

«Нам нужно было лучше начать второй тайм, никаких сомнений, — приводит слова Магуайра BBC. — Соперник переигрывал нас. С первым голом им, конечно, повезло, но они смогли вернуться в игру, а затем забили второй мяч. Нам пришлось отвечать, действуя в едином ключе».

По словам защитника, манкунианцы знали, что у них есть необходимые качества для того, чтобы доставить сопернику неприятности.

«В перерыве мы обсудили, что нам нужно забить больше мячей во втором тайме, и так оно и произошло. Условия были очень плохими, настоящая «старая школа». Это был увлекательный матч. К счастью, мы обыграли «Лидс», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» с 23 баллами располагается на 15-й позиции.