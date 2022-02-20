Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:55

Магуайр: «Это был увлекательный матч. К счастью, мы обыграли «Лидс»

Магуайр прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лидсом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лидсом» в матче 26-го тура АПЛ (4:2).

«Нам нужно было лучше начать второй тайм, никаких сомнений, — приводит слова Магуайра BBC. — Соперник переигрывал нас. С первым голом им, конечно, повезло, но они смогли вернуться в игру, а затем забили второй мяч. Нам пришлось отвечать, действуя в едином ключе».

По словам защитника, манкунианцы знали, что у них есть необходимые качества для того, чтобы доставить сопернику неприятности.

«В перерыве мы обсудили, что нам нужно забить больше мячей во втором тайме, и так оно и произошло. Условия были очень плохими, настоящая «старая школа». Это был увлекательный матч. К счастью, мы обыграли «Лидс», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» с 23 баллами располагается на 15-й позиции.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59843071?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=621268dd000e9e34d25a7448%26%27We%20had%20to%20fight%20back%20and%20stick%20together%27%262022-02-20T16%3A15%3A11.498Z&ns_fee=0&pinned_po
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче с «Лидсом»

Гвардиола дал добро на продление контракта со Стерлингом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 26 20 3 3 63-17 63
2
 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
8
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
11
 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
14
 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
15
 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
18
 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 2 : 4
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости